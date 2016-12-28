قائد أمريكي: استئناف الهجوم بشرق الموصل خلال أيام

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العراق-رويترز

قال قائد أمريكي: إن القوات العراقية ستستأنف هجومها ضد تنظيم داعش في شرق الموصل في الأيام المقبلة، في إطار مرحلة جديدة من العملية المستمرة منذ شهرين تتضمن نشر قوات أمريكية أقرب لجبهة القتال في المدينة.

وقال اللفتنانت كولونيل ستيوارت جيمس، وهو قائد كتيبة مقاتلة تساند قوات الأمن العراقية على الجبهة الجنوبية الشرقية في حديث لرويترز: “في الوقت الراهن نحن نستعد فعليا للمرحلة التالية من الهجوم مع بدء التوغل في عمق شرق الموصل.”

وأضاف: “حاليا نقوم بنشر القوات والعتاد إلى داخل شرق الموصل… سيحدث ذلك خلال الأيام المقبلة.”

ويشارك في معركة الموصل مئة ألف من الجنود العراقيين وقوات أمن كردية ومقاتلون من الحشد، وهي أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويبدو من المرجح أن المرحلة التالية من الهجوم ستقوم فيها القوات الأمريكية بأكبر دور قتالي منذ تحقيق وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالانسحاب من العراق في عام 2011.

واستعادت قوات خاصة عراقية ربع الموصل، آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها داعش في العراق، لكن تقدمهم كان بطيئا وصعبا. ودخلت القوات في وقفة تعبوية مخطط لها مسبقا هذا الشهر فيما اعتبر أول توقف كبير في الحملة.

وتم نقل وحدة مدرعة تضم بضعة آلاف من أفراد الشرطة الاتحادية من المشارف الجنوبية قبل نحو أسبوعين، لتعزيز الجبهة الشرقية بعد أن تكبدت وحدات من الجيش تتلقى المشورة من الأمريكيين خسائر كبيرة في هجوم مضاد نفذه تنظيم داعش.

وسيعمل المستشارون الأمريكيون- وهم جزء من تحالف دولي شن آلاف الضربات الجوية، ودرب عشرات الألوف من القوات العراقية- بشكل مباشر مع هذه القوات وقوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية.