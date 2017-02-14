قائد الأسطول الشرقي يفتتح معرض السلامة البحري

شارك عبر واتساب

الدمام- حمود الزهراني

افتتح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله الغفيلي معرض يوم السلامة البحري لعام 1438 والذي ينظمه مركز السلامة بالأسطول الشرقي بمشاركة عدد من الهيئات والشركات والدوائر الحكومية ومنها شركة سابك والدفاع المدني والهيئة الملكية والمرور وذلك بقاعة الرياض للاحتفالات ، وقص قائد الأسطول الشرقي شريط حفل الافتتاح ثم تجول في أنحاء المعرض واستمع لشرح تفصيلي لكافة المعروضات وطرق استخدامها .

وسبق افتتاح المعرض افتتاح فعاليات يوم السلامة بقاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز للنشاط الثقافي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير مركز السلامة بالأسطول الشرقي تضمنت شرحا لأهداف إقامة يوم السلامة البحري والشرائح المستهدفة وأهمية دور السلامة واتباع طرقها الصحيحة في الحياة العملية والخاصة .

ثم أقيمت محاضرة بعنوان ” الأنظمة المرورية الجديدة ” قدمها الرائد عبد العزيز بن محمد العجالين من منسوبي مرور محافظة الجبيل .

وتتواصل فعاليات يوم السلامة البحري بمحاضرة بعنوان ” السلامة في بيئة العمل ” ويقدمها كبير المعلمين في مواد الهندسة والسلامة مشرع بن عائض العتيبي والتي تستهدف الشباب والكبار ، كما سيلقي الدكتور عمر بن صالح حسن أبو إبراهيم من منسوبي معهد الجبيل محاضرة بعنوان “السلامة في بيئة العمل ” في التاسعة والنصف صباحا ثاني أيام المعرض .ويستهدف معرض يوم السلامة البحري كافة منسوبي القوات البحرية في المنطقة الشرقية.