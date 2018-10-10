قائد القوات الجوية يرعى اختتام المناورات السعودية التونسية المشتركة

رعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم اختتام المناورات الجوية السعودية التونسية المشتركة في قاعدة ( سيدي أحمد الجوية ) في بنزرت .

وشهد الحفل الختامي للمناورات عروضاً جوية مشتركة للطائرات المقاتلة من الجانبين التي نفذت عدداً من التشكيلات العسكرية الجوية .

عقب ذلك ألقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقوات المشاركة في المناورات ، معبراً سموه عن تقدير حكومة المملكة للتعاون المشترك مع تونس الشقيقة ، مؤكداً سموه على ترسيخ قيم التعاون والإخاء بين البلدين الشقيقين لبناء قاعدة صلبة لتوحيد المفاهيم والعمل المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات العسكرية.

وهنأ سموه المشاركين في المناورات على الآداء المبهر الذي يعكس الاحترافية العالية والانسجام في آداء المهام المنفذة لكلا الجانبين ، مثمناً جهود جيش الطيران التونسي في نجاح هذه المناورات .

وأعرب صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية عن شكره وتقديره لجيش الطيران التونسي على ما وجده من حفاوة واستقبال.

بدوره أوضح المشرف على المناورات العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، أن الأهداف المرجوة من هذه المناورات تحققت على أكمل وجه ولله الحمد ، وتمثل ذلك في آداء المشاركين للمهام المناطة بهم بآداء مميز وجهد دؤوب.

وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية قد وصل للجمهورية التونسية في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس محمد بن محمود العلي والملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان وعدد من ضباط الجانبين.