قائد القوات الجوية يقف على استعدادات فريق القوات الجوية المشارك في تمرين العلم الأحمر 2017

وقف قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي اليوم، على استعدادات فريق القوات الجوية الملكية السعودية المشارك في تمرين العلم الأحمر 2017.

الذي سيقام بالولايات المتحدة الامريكية، كما اطلع على أطقم الفريق ومدى جاهزيتها ، إضافة إلى أطقم من الكوادر الطبية والإدارية والفنية وأطقم فريق الصيانة والتموين .

وأكد اللواء العتيبي أن القوات الجوية الملكية السعودية بوجه خاص والقوات العسكرية بوجه عام:

تحظى باهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين.

مما جعلها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم من حيث التجهيز ومواكبتها لأحدث ما توصلت إليه في مجال منظومات القوات الجوية.

مشيراً إلى أن مشاركة القوات الجوية السعودية في تمارين العلم الأحمر والعلم الأخضر للمرة السادسة على التوالي.

خير دليل على مكانتها وتطورها على مستوى المنطقة والعالم، ومشاركتها للمرة الأولى في هذا العام بأحدث منظومات الطائرات المقاتلة .

وبين العتيبي أن مشاركة القوات السعودية في هذا التمرين تمثل:

إضافة حقيقية للتدرب على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العمليات الجوية القتالية المشتركة.

باستخدام أساليب متطورة في السيطرة الجوية والحرب الإلكترونية.

والقوات الجوية تنفذ عدد من التمارين المشتركة سواء مع الدول الشقيقة أو الصديقة في إطار التدريب المستمر للقوات الجوية.

وللاطلاع على مستوى الطائرات المقاتلة أو الطائرات المساندة لديها .

مشيراً إلى أن هذه التدريبات تسهم في رفع الجاهزية القتالية والمعنوية للأطقم الجوية والفنية، بما يمكن من تعزيز الايجابيات وتطويرها، وتلافي السلبيات .

من جانبه أوضح قائد فريق القوات الجوية الملكية السعودية المشارك بتمرين العلم الأحمر بالولايات المتحدة الأمريكية المقدم طيار ركن خالد اليوسف، أن :

القوات الجوية الملكية السعودية تعد من أفضل منظومات القوات الجوية على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

مما يؤكد ذلك أن القوات الجوية السعودية هي القوات الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي تشارك للمرة السادسة على التوالي في تمارين العلم الأحمر والعلم الأخضر.

مبيناً أن الهدف الرئيسي من تمارين العلم الأحمر والأخضر دمج القدرات من قوات مختلطة صديقة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويعد تمرين العلم الأحمر من أعرق وأقوى التمارين الجوية على مستوى العالم وأقدمها .

وتشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة.

بهدف تعزيز جاهزيتها القتالية من خلال تأدية عمليات عسكرية متقدمة.

والتدرب على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العمليات الجوية القتالية المشتركة.

باستخدام أساليب متطورة في السيطرة الجوية والحرب الإلكترونية .