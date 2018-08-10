قائد قوات أمن الحج يقف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

وقف قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم على استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية ومايتعلق بتفويج الحجاج وتنظيم المشاة

وتابع الفريق أول الحربي، من غرفة القيادة والسيطرة بالحرم المكي الشريف خطة تنظيم صلاة الجمعة ودخول المصلين للمسجد الحرام وانصرافهم منها ، كما تابع مع القيادات الميدانية أداء مهامهم بما في ذلك الخطط المرورية المتعلقة بضمان انسيابية الحركة في الطرق المؤدية للمسجد الحرام.

وقام معاليه بجولة ميدانية على ساحات المسجد الحرام ومصلياته وتفقد الاستعدادات الأمنية ومواقف الحافلات ومحطات النقل العام، وحث الجميع على احتساب الأجر والمثوبة من الله وبذل قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن طاعة وامتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

رافق معاليه خلال الزيارة نائب قائد قوات أمن الحج وعدد من قادة قوات أمن الحج، وقد بلغ عدد الحجاج الذين أدّوا صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام مايزيد على المليون حاج.