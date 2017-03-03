قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني
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نقل قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي:
تعازي ومواساة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – لذوي الوكيل رقيب عبدالله بن محمد الجهني.
الذي توفي في ميدان الشرف أثناء تنفيذ التمارين العسكريه للقفز المظلي .
وقدم قائد قوات الأمن الخاصة واجب العزاء خلال زيارته لذوي الفقيد في منزلهم في المدينه المنوره.
يرافقه مساعدي القائد و قيادات وضباط وأفراد القوات، سائلا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- .
على تعازيه ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم.
مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي داعين المولى القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والرخاء.
الوسوم:الشهيد الجهني
التصنيف: محليات
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