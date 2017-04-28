العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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قائمة لاعب الأسبوع الآسيوي تخلو من السعوديين

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قائمة لاعب الأسبوع الآسيوي تخلو من السعوديين
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جدة- البلاد
خلت قائمة لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا من أي لاعب سعودي، بعد منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. حيث خسر الأهلي من مستضيفه بونيودكور الأوزبكي 2/0، وتعادل الهلال سلبًا مع نظيره الإيراني بيروزي، وعاد التعاون من طشقند بتعادل مثير مع لوكوموتيف الأوزبكي 4/4، وفرط الفتح في فوز كان في المتناول على استقلال خوزستان، واكتفى بالتعادل 1/1. وجاء على رأس قائمة لاعب الأسبوع، خالد عيسى، حارس العين الإماراتي، وحل بالينيو، لاعب فريق جوانزو الصيني، ثانيًا، وجاء الياباني مو كانازاكي، لاعب كاشيما، في المركز الثالث،

التصنيف: الرياضة

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