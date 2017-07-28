قادة الفرق بملتقى مبادرون يزورون جمعية نماء بجدة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

زار قادة الفرق التطوعية المشاركة بملتقى مبادرون التطوعي الرابع الذي ينظمه مشروع تعظيم البلد الحرام جمعية نماء الخيرية بجدة , وتجولوا خلالها على كافة أقسام الجمعية واطلعوا على البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية وخصوصا في جانب التطوع بهدف تبادل الخبرات, وكان في استقبالهم مدير وحدة التطوع بجمعية نماء الأستاذ بندر الحارثي.

وأوضح الأستاذ عادل الحسناني مدير وحدة العمل التطوعي (مبادرون) إنه قد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون والشراكة بين مشروع تعظيم البلد الحرام وجمعية نماء بما يساهم في تطوير العمل التطوعي المقدم للمجتمع من خلال الجمعيات الخيرية في المملكة وفي نهاية الزيارة قدمت هدايا تذكارية للضيوف .