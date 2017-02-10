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سيهات- الخليج

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم على ضرورة تسجيل ردة الفعل، خلال مواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة 18 لدوري جميل للمحترفين، وذلك للابتعاد عن مؤخرة الترتيب .

وقال خلال حديثه عن المباراة: لاشك بأنها مباراة صعبة على الفريقين؛ حيث سيسعى كل منهما للفوز لتعويض النتائج السلبية” وأضاف: “لقد عملنا خلال هذا الاسبوع لتصحيح أخطاء الخسارة من النصر من الناحية الفنية والمعنوية، وإن شاء الله- نرى ردة الفعل على أرض الميدان، والظفر بنقاط المباراة. وأكد قادري بأن اكتمال نصاب الرباعي الأجنبي لأول مرة في الدور الثاني من الدوري بعد عودة فرانسوا من الإيقاف، وانضمام الموريتاني اسماعيل دياكيتي سيكون دافعا لمساعدة الفريق لتحقيق النتيجة المطلوبة. فيما أوضح بأنه سيفتقد الفريق لخدمات اللاعبين محمد المطوع، وزكريا سامي أمام الشباب؛ بداعي الإصابة.قادري:اكتمال الرباعي الأجنبي يزيد قوتنا