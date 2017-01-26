قادري : بالتركيز سنظفر بنقاط الباطن

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الدمام- حمود الزهراني

أكد جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم على أهمية مواجهة فريق الباطن، كونها مع فريق منافس على البقاء في دوري جميل،

مشيراً إلى أن تساوي الفريقين برصيد 13 نقطة، يؤكد مدى صعوبة المباراة، والتي سيسعى فريقه للظفر بالنقاط الثلاث، لتوسيع الفارق النقطي، وتأكيد مرحلة الصحوة في القسم الثاني من الدوري .

وأضاف: المباراة صعبة على الفريقين، والأكثر تركيزاً في اللقاء سيتمكن من تحقيق نقاط المباراة، وأشاد قادري بالروح المعنوية العالية التي يعيشها فريقه بعد التعادل الثمين والإيجابي الذي حققه الفريق امام الاتحاد 1/1 إلى جانب مباراة الكأس والتي حققنا خلالها فوزاً عريضاً على العين 1/8.

ميدانياً، أجرى فريق الخليج الأول لكرة القدم عصر أمس على ملعب نادي الترجي تدريبه قبل الأخير تحضيراً لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة 16 لدوري جميل، حيث ركَّز قادري على الجانب الفني وتعويد اللاعبين على أرضية الملعب من خلال تطبيق بعض الجمل الفنية،

واختتم بمناورة تكتيكية . ثم توجه الفريق عبر الحافلة إلى حفر الباطن، لإقامة معسكر إعدادي يتخلله محاضرة فنية، وتدريب ختامي على ملعب الباطن الذي سيحتضن اللقاء المرتقب.