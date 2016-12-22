قادري : سنخوض مواجهة الفيصلي بروح الفوز

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الدمام – حمود الزهراني

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم على أن فريقه سيدخل مواجهة الفيصلي برغبة الفوز وتسجيل انطلاقة إيجابية مع بداية الدور الثاني لرحلة البقاء الثالث على التوالي في دوري جميل .

جاء ذلك في حديث المدرب قادري حول مباراة فريقه الخليج مع ضيفه الفيصلي ضمن منافسات الجولة 14 لدوري جميل السعودي للمحترفين حيث قال :” أنهينا الدور الأول -بخيره وشره- حيث حصد الفريق 11 نقطة، وهي بالتأكيد ليست في مستوى المأمول وسنسعى لتقديم الأفضل في الدور الثاني “.

وأضاف :” ولكن المراقب للدوري في هذا الموسم يدرك صعوبة المنافسة للتقارب النقطي بين الفرق، وسنسعى في الخليج الخروج بأكثر نقاط ممكنة في مباراتي الفيصلي والاتحاد، قبل فترة التوقف والتي نتطلع إلى تدعيم الفريق بلاعبين جدد والتحضير بصورة قوية.