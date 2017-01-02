قادري يرفع درجة الاستعداد تحضيراً للاتحاد

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الدمام- حمود الزهراني

رفع التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم من درجة استعدادات فريقه في التدريب الذي أقيم على ملعب النادي بسيهات؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد بجدة مساء غد الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 15 لدوري جميل السعودي للمحترفين .

واشتمل التدريب على تمارين الحماية من الإصابات، ثم ركّز قادري على الجانب الفني بتطبيق اللاعبين عددا من الجمل التكتيكية، واختتم بمناورة على كامل الملعب من 3 أشواط .

فيما واصل يونس العليوي تدريباته الانفرادية الخاصة لرفع المعدل اللياقي قبل الانضمام للتدريبات الجماعية، في حين لازال ابراهيم البراهيم يخضع للبرنامج التأهيلي من الإصابة .