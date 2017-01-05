العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

قادري يريح لاعبي الخليج

0 تعليق 4 مشاهدة
قادري يريح لاعبي الخليج
شارك عبر واتساب

الدمام- حمود الزهراني

منح التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم إجازة لمدة 4 أيام للاعبي فريقه الذين شاركوا في مباراة الاتحاد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على أن ينتظم اللاعبون يوم الأحد 8 يناير الجاري والذي سينطلق خلاله المعسكر الخارجي بدولة قطر وسيستمر لمدة 10 أيام حيث سيخوض مباراتين ودية . في حين واصل بقية اللاعبين الذين لم يرافقوا الفريق في مواجهة الاتحاد تمارين خاصة في النادي لرفع المعدل اللياقي.

الوسوم:

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق