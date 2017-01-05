قادري يريح لاعبي الخليج
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الدمام- حمود الزهراني
منح التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم إجازة لمدة 4 أيام للاعبي فريقه الذين شاركوا في مباراة الاتحاد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على أن ينتظم اللاعبون يوم الأحد 8 يناير الجاري والذي سينطلق خلاله المعسكر الخارجي بدولة قطر وسيستمر لمدة 10 أيام حيث سيخوض مباراتين ودية . في حين واصل بقية اللاعبين الذين لم يرافقوا الفريق في مواجهة الاتحاد تمارين خاصة في النادي لرفع المعدل اللياقي.
الوسوم:لاعبي الخليج
التصنيف: الرياضة
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