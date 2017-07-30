قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية

أكد سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم (الأحد)، أن قاذفتين أمريكيتين من طراز (بي-1بي) حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية، رداً على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية: “إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأمريكي”؛ مما أثار تحذيراً شديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيان سلاح الجو الأمريكي: “إن طلعة القاذفتين التي جرت يوم السبت كانت رداًَ مباشرا على التجربة الصاروخية الأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو”.

وتابع البيان: “القاذفتين أقلعتا من قاعدة جوية أمريكية في جوام، وانضمت لهما مقاتلات من اليابان وكوريا الجنوبية أثناء التدريب”.

وقال قائد سلاح الجو الأمريكي في المحيط الهادي الجنرال تيرنس جي.أوشنسي، في البيان: “لا تزال كوريا الشمالية تشكل التهديد الأكثر إلحاحاً لاستقرار المنطقة، وإذا استدعينا فإننا على استعداد للرد بسرعة وقوة شديدة في الوقت والمكان الذي نحدده”.

ونفذت الولايات المتحدة في السابق طلعات لقاذفات (بي-1بي) الأسرع من الصوت لاستعراض القوة، رداً على التجارب الصاروخية أو النووية التي تجريها كوريا الشمالية”.