قارة عظمى جديدة في طريقها للظهور

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

توصلت مجموعة من الباحثين عن طريق العمل على برامج أبحاث، إلى نتيجة تؤكد تشكل قارة عظمى في المستقبل البعيد، وذلك بعد التصاق قارة أميركا الشمالية بقارة أميركا الجنوبية، الذي سيؤدي إلى اختفاء البحر الكاريبي.

وبحسب الدراسة، ستجتمع القارة الأميركية مع الآسيوية في القطب الشمالي. كما ستنتقل قارتا إفريقيا وأستراليا إلى الشمال، ليشكلا معاً القارة الجديدة العظمى: “أماسيا”. وفي أقصى الشمال، ستجتمع ألاسكا وسيبيريا.

من الطبيعي أن تكون حركة الصفائح بطيئة، وأن يدوم تحرك القارات وقتاً طويلاً. فيعتقد الباحث لدى جامعة “يالي”، روس ميتشل، أن هذه القارة ستنشأ في غضون الـ100 مليون سنة القادمة، مؤكداً أن جبلا جديداً سيتكون بين قارتي آسيا وأميركا.

وقال ميتشل في تصريح لمجلة “ساينس نيوز”: “تعتبر المعلومات المقدمة حول أماسيا مجرد تكهنات”، مضيفا: “توصلنا إلى هذا الافتراض بعد بحث علمي طويل”.