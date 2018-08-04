قاض أمريكي يأمر بتكميم فم متهم

واشنطن ــ وكالات

أمر قاض في مقاطعة كوياهوغا بولاية كليفلاند الأمريكية بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته الحديث أثناء جلسة محاكمته.

وتسبب الحديث المستمر للمدان ومقاطعة القاضي جون روسو خلال جلسة الحكم في هذه القضية، في غضبه، الأمر الذي دفعه لاتخاذ ذلك القرار.

وبعد أن كمم فم المدان بشريط لاصق أحمر، تنفس القاضي الصعداء ونطق بالحكم وأدان المتهم بالسطو المسلح والسرقة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، وكان نصيبه 24 عاما من السجن.

ولعل صاحب السوابق الطويلة هذا قد علم مسبقا بأن العقوبة ستكون ثقيلة فأراد أن يثأر من القاضي بأن يثير حنقه ويفسد مزاجه بهذه الطريقة.