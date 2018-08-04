الأخيرة

قاض أمريكي يأمر بتكميم فم متهم

كتبه Gamal salehaccess_time21 / ذو القعدة / 1439 هـ       4 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

أمر قاض في مقاطعة كوياهوغا بولاية كليفلاند الأمريكية بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته الحديث أثناء جلسة محاكمته.

وتسبب الحديث المستمر للمدان ومقاطعة القاضي جون روسو خلال جلسة الحكم في هذه القضية، في غضبه، الأمر الذي دفعه لاتخاذ ذلك القرار.

وبعد أن كمم فم المدان بشريط لاصق أحمر، تنفس القاضي الصعداء ونطق بالحكم وأدان المتهم بالسطو المسلح والسرقة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، وكان نصيبه 24 عاما من السجن.

ولعل صاحب السوابق الطويلة هذا قد علم مسبقا بأن العقوبة ستكون ثقيلة فأراد أن يثأر من القاضي بأن يثير حنقه ويفسد مزاجه بهذه الطريقة.

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *