قاعة تدريب ومحلات بالمجان للأسر المنتجة في عرعر
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وتهدف القاعة إلى تدريب الأسر المنتجة في تطوير أدائها وتغيير نشاطها في المجال التجاري وذلك بتنظيم دورات وبرامج يقدمها مدربات متخصصات .
عرعر- البلاد
افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله اليامي قاعة “الخزامى” للتدريب بالسوق الشعبي بمدينة عرعر ، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة منيع الخليوي ، وعدد من المسؤولين .
وتهدف القاعة إلى تدريب الأسر المنتجة في تطوير أدائها وتغيير نشاطها في المجال التجاري وذلك بتنظيم دورات وبرامج يقدمها مدربات متخصصات .
يذكر أن السوق الشعبي يتكون من 42 محلاً ، مُنِحَت جميعها للأسر المنتجة بالمجان، لعرض منتجاتهم وبضائعهم، ويمتاز بطراز عمراني تراثي، يتناسب مع المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية التي تسوقها معظم الأسر المنتجة في محلات السوق.
الوسوم:الأسر المنتجة
التصنيف: محليات
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