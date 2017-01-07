العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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قاعة تدريب ومحلات بالمجان للأسر المنتجة في عرعر

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قاعة تدريب ومحلات بالمجان للأسر المنتجة في عرعر
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عرعر- البلاد

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله اليامي قاعة “الخزامى” للتدريب بالسوق الشعبي بمدينة عرعر ، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة منيع الخليوي ، وعدد من المسؤولين .

وتهدف القاعة إلى تدريب الأسر المنتجة في تطوير أدائها وتغيير نشاطها في المجال التجاري وذلك بتنظيم دورات وبرامج يقدمها مدربات متخصصات .
يذكر أن السوق الشعبي يتكون من 42 محلاً ، مُنِحَت جميعها للأسر المنتجة بالمجان، لعرض منتجاتهم وبضائعهم، ويمتاز بطراز عمراني تراثي، يتناسب مع المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية التي تسوقها معظم الأسر المنتجة في محلات السوق.

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التصنيف: محليات

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