قاعدة في المريخ ترحب بـ»الفقراء»

واشنطن ــ وكالات

اعلن مؤسس شركة الفضاء الأميركية “سبيس إكس”، عن عزمه إقامة قاعدة على كوكب المريخ بحلول سنة 2028، مشيرا الى انها لن تكون متاحة للأثرياء فقط.

يذكر ان “سبيس اكس” تعكف حاليا على تطوير مركبة تسمى “بيغ فالكون روكيت”، التي من المرجح أن تنقل ملياردير ياباني في رحلة سياحية الى القمر، حسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

لكن هذه المركبة الفضائية سيتم استخدامها أيضا في رحلة صوب المريخ، لاسيما أن موسك شارك مؤخرا في تويتر صورا تصميمية تكشف القاعدة المرتقبة في الكوكب الأحمر.

وأوضح موسك في وقت سابق من العام الجاري أن القاعدة التي ينوي إقامتها في المريخ لن تكون وجهة للأثرياء فقط، بل ستكون متاحة للكثيرين، بغض النظر عن وضعهم المادي.

وأكد أن المرحلة الأولى ستشهد إقامة “أمور أساسية”، مثل محطة للطاقة ومنشآت زراعية، والأمور التي لا يمكن العيش بدونها، وبالتالي فإن أوائل الناس في المريخ سيضطرون الى العيش في شظف، إذا تحقق هذا المشروع.