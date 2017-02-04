قافلة سابك للعلوم تشارك في مهرجان الزيتون

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سكاكا – البلاد

تعد قافلة سابك للعلوم والمشاركة بمهرجان الزيتون بالجوف عامل جذب للأطفال ، فهي من مبادرات شركة سابك للمسئولية الاجتماعية وتعمل على جذب النشء للعلوم والابتكار والمعرفة والإبداع بقالب تفاعلي ،

وتستهدف الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة ، ومقسمة الى خمسة أقسام هي: الكيمياء وتقنية المعلومات والطاقة والاستدامة والبيئة والقسم الخامس الابتكار.

وبين مدير مبادرة قافلة سابك للعلوم ماجد أبو عبيد، أن محطة القافلة هذه تعد الـ 11 على مستوى مناطق المملكة ، فالقافلة عبارة عن رحلة علمية ترفيهية تفاعلية مدتها من 25 إلى 30 دقيقة تحتوي على أنشطة تفاعلية وورش عمل ومناقشات مابين المتطوعات داخل الأقسام مع الأطفال ،

مبينا أن الهدف منها تفاعلي أكثر من كونه تلقيني أو تقليدي ويحصل الطفل في نهاية الجولة على شهادة معتمدة من سابك على مشاركته في القافلة إضافة إلى هدية بسيطة.