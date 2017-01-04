قافلة طبية تكشف على 1525 مريضا بمحافظات المدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

اختتمت القافلة الطبية المتنقلة، التي أطلقها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة ” نصل لقلوبكم ” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أعمالها بعدد من محافظات المنطقة مساء أمس بالكشف على 1525 مراجع ومراجعة بثماني محطات شملت محافظات (الحناكية، وادي الفرع، مهد الذهب، خيبر، العلا، بدر، ينبع، العيص) .

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم الصبحي، أن أعمال القافلة الطبية استمرت لأكثر من 107 ساعات عمل، وقطعت مسافة تقدر بأكثر من 2000 كيلو متر خلال شهر واحد فقط؛ بهدف الوصول للمرضى بمقر إقامتهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف والتوعية الصحية عن مخاطر القلب، والأسباب المؤدية للإصابة بتلك الأمراض للحد منها ومن ازديادها في الآونة الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة؛ بحسب أحدث الإحصاءات والدراسات في هذا المجال .

وأكد الصبحي أن القافلة الطبية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وقدمت العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية لأكثر من 3600 زائر وزائرة، وقام على تنفيذها كادر طبي وإداري مكون من 25 شخصا مؤهلا ومتخصصا في مجال أمراض القلب،

منوها في سياق حديثه بأنه تم فتح عدد 63 ملفا طبيا بالمركز نتيجة عمل هذه القافلة، وتمت معالجة 4 حالات طارئة فور الكشف عليها، وتم نقلها عبر الإسعاف للمركز، منها حالتان استدعت تدخل فرق طبية مختلفة في معامل القسطرة بالمركز .

وأضاف الصبحي :إن القافلة الطبية ” نصل لقلوبكم ” أكدت أهمية تدوير هذا العمل بشكل سنوي لما تقدمه من خدمات جليلة للمراجعين والزوار بالمحافظات والقرى، والوصول لهم دون تكبدهم للمشقة وعناء السفر بالوصول للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بمناطق المملكة،

مؤكدا حرص المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة على تفعيل هذا الجانب بما يتواكب مع رؤى وطموحات وزارة الصحة، ضمن برامجها التنفيذية في رؤية السعودية 2030 .

و قدم مدير مركز القلب بالمدينة المنورة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لرعايته الكريمة لهذه القافلة، ولمدير عام الشؤون الصحية على توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام فريق عمل القافلة، ولكافة مديري القطاعات الصحية بالمنطقة على ما قدموه من جهد ودعم لتسيير أعمال القافلة ونجاحها .