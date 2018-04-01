قافلة ملتقى مكة تقدم خدماتها للزوار بواجهة جدة البحرية

قافلة ملتقى مكةجدة -واس

أطلقت قافلة ملتقى مكة الثقافي، اول خدماتها الحكومية والخاصة لزوار القافلة اليوم بحديقة السنابل على الواجهة البحرية، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة يوم أمس الأول.

وقدمت ” كتابة عدل المتنقلة “، ضمن فعالياتها، خدماتها المجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة من خلال كاتب العدل بتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

فيما قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بتقديم خدماتها المباشرة عبر سيارة وحدة نقل الدم المتنقلة، بالتعريف بقيمة فوائد التبرع بالدم، حيث قام الزوار بالتبرع العملي بدمهم لصالح المرضى المستفيدين، فيما فضل البعض أن يكون دمه لصالح الجنود البواسل في الحد الجنوبي، تعبيراً عن تقديره لما يقوموا به من حماية لحدود الوطن.

كما قامت شركة أرامكو السعودية، بإتاحة الفرصة للفتيات بالقيادة من خلال أجهزة محاكاة الواقع الافتراضي كجزء من التأهيل العملي حتى موعد القيادة الرسمي في شهر شوال المقبل . وقدمت شركة النهدي الطبية خدمة التوعية الصحية والتثقيفية من خلال ممارسيها الصحيين بتقديم نصائح في كيفية المحافظة على الصحة العامة.