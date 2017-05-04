محامية لـ(البلاد): إلزام كُتاب العدل بزيارة المرأة العاجزة “ليس جديداً”

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جدة – ليلى باعطية

اعتبرت المحامية أنوار الحربي قرار وزارة العدل القاضي بإلزام كُتّاب العدل بزيارة النساء العاجزات عن الحضور لإنهاء إجراءاتهن في المنازل ، “ليس جديداً” في عمل الوزارة ونوهت إلي أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة للمرضى وكبار السن والعاجزين

وكانت وزارة العدل قد ألزمت مؤخراً، كُتّاب العدل بزيارة المرأة التي تكون خصماً في إحدى القضايا في مقر منزلها؛ لضبط إقرارها ومصادقته، وذلك في حالات المرض أو وجود حائل يمنعها من الذهاب إلى كتابة العدل.

وأكدت “أنوار الحربي” في حديث لـ(البلاد) أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة للمرضى وكبار السن والعاجزين، والتي تتمثل في تكليف كاتب العدل بالذهاب لمقر طالب الخدمة وتقديمها له

وأفاد أنوار أن المرأة يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة مثل الرجل بما يكفل حقوقها لتسهيل قدرتها على ادارة مصالحها المشروعة، وقطعت بأن الخدمة ليست جديدة في وزارة العدل، وجاء هذا التنويه من باب التأكيد على كُتّاب العدل.

من جهتها أوضح كاتب عدل تحتفظ “البلاد” باسمه أن هذا الإجراء يسمى “اقتضاء”، وهو معمولٌ به منذ زمن، والزملاء من كتّاب العدل يقومون بعملهم على أكمل وجه ويتسابقون له إبتغاءً للأجر.