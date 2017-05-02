قانوني لـ(البلاد): العقوبة “5” سنوات سجناً و”3″ مليون غرامة على مُرسل ومخزن المقاطع الإباحية

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جدة: صالح سالم

قطع المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد بأن مروجي المقاطع الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين يقومون بتخزينها في هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الشخصية معرضين لتطبيق عقوبة المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

ونوه خالد في حديث لـ(البلاد) أن ذلك الفعل يعاقب عليه المتسبب بعقوبة تصل إلى السجن مدة 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال بحد أقصى، أو إحداهما في حال الإرسال أو التخزين

وقال أبو راشد أنه في حالة تحريز الجوال من قبل الأجهزة المختصة بسبب بلاغ تم تقديمه على شخص ما بسبب تغريدات مسيئة وأثناء التحقيق وتفريغ محتوياته ثبت وجود مقاطع إباحية مخزنة فيحق للمحقق توجيه إليه تهمة تخزين المقاطع الإباحية والمطالبة بأن تطبق عليه المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.