قبضة أخضر اليد تحرز المركز الـ 20 في مونديال اليد

الجزائر- وكالات

حصل منتخب شباب اليد على المركز العشرين في التصنيف العالمي للعبة كرة اليد في فئة الشباب، في ختام مشاركته أمس الخميس، بمونديال بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الجزائر، وذلك عقب خسارته من كوريا الجنوبية بنتيجة (30-36) ضمن مباريات تحديد المراكز من 17 حتى 20. وعانى الأخضر في مشاركته بالمونديال قبل انطلاقته، وذلك بعد أن قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فاضل ال سعيد استبعاد أهم أبرز اللاعبين من المعسكر الإعدادي الأخير الذي أقيم في تونس، وهم الثلاثي المصاب: محمد الباشا، وجهاد السيهاتي، وصادق المحسن ، وكذلك الإصابات التي لحقت بالحارس علي الشايب، وعلى المسلم خلال الدور الأول بالمونديال، بالإضافة لخسارة المنتخب لأهم أبرز اللاعبين قبل المونديال، وهو علي حكيم، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي مؤخراً. يذكر أن الاخضر لعب في المجموعة الرابعة بالمونديال، بجانب مستضيف البطولة منتخب الجزائر وكرواتيا، وأيسلندا، والأرجنتين، والمغرب، وحل في المركز الخامس بالمجموعة.

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