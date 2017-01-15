قبضة الأخضر تبدع أمام كرواتيا وتخسر بشرف

روان – وكالات

فاجأ المنتخب الوطني الأول لكرة اليد المتابعين بظهوره بمستوى فني عال، رغم خسارته أمام كرواتيا 23/28 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة روان في أولى مبارياتهما في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا والتي تستمر حتى 29 يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات . دخل المنتخب الوطني بتشكيل مكون من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز رده وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .

ولم يستطع المنتخب الكرواتي تسجيل أي هدف طوال الخمس دقائق الأولى حتى سجل هدف التقدم، ومن ثم عادل للمنتخب النجم مجتبى آل سالم. بعدها سجل المنتخب الكرواتي 4 أهداف متتالية، ثم عاد اللاعب عبدالله حماد ليسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 6-2 في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، واستطاع بعدها اللاعب مجتبى ال سالم تسجيل هدفين لتصبح النتيجة 6-4 ، وسجل الكروات هدفين ليعود اللاعب عبدالله العباس لتسجيل هدف لتصبح النتيجة 8-5 في د14، وبعدها سجل اللاعب مهدي آل سالم الهدف السادس للمنتخب ليعود الحارس مناف ال سعيد للتصدي لضربة جزاء كرواتيه وبعدها عاد مناف ليتصدى لهدف محقق ليستفيد المنتخب من امتلاك الكرة ليسجل الهدف السابع عن طريق اللاعب احمد العلي وعقبها سجل اللاعب هشام العبيدي هدفين من نقطة الجزاء ليتعادل المنتخبان 10-10 .

وأضاع اللاعب هشام العبيدي ضربة جزاء في د 25 ليطلب المنتخب الكرواتي أول وقت مستقطع ليأتي بعدها جاء أول تقدم للمنتخب الوطني عن طريق اللاعب حسن الجنبي الهدف الحادي عشر، بعدها استطاع المنتخب الكرواتي تسجيل هدفين متتالين أنهى بهما الشوط الأول متقدما 12-11 .

مع بداية الشوط الثاني استطاع المنتخب الكرواتي تسجيل 4 أهداف متتالية ليعود المنتخب الوطني بهدف رائع سجله اللاعب عبدالله العباس من الجناح ويضيف اللاعب حسن الجنبي واحمد العلي هدفين آخرين لتصبح النتيجة 18-14 لمصلحة منتخب كرواتيا ،ـسجل بعدها صادق المحسن الهدف الخامس عشر في د40 ، وتمكن بعدها اللاعب احمد العلي من تسجيل هدف رائع من الجناح ليضيف مجتبى الهدف الـ 17 في الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 20-17 ،

وعمد مدرب المنتخب نيناد “كرواتي” الى اللعب بدون حارس لأول مرة في اللقاء لتنجح الخطة ويسجل مجتبى ال سالم الهدف الـ18 واستطاع منتخب كرواتيا تسجيل هدفين ليعود مجتبى لتسجيل الهدف الـ 19 ويتقدم المنتخب الكرواتي بتسجيل 3 اهداف متتالية لتصبح النتيجة 25-19 وبعدها سجل حسن الجنبي وعبدالله العباس وصادق المحسن 3 اهداف متتالية ويتصدى الحارس نواف المطيري لهدفين محققين ، ليعود المنتخب الكرواتي لتسجيل هدفين متتالين ومن ثم سجل اللاعب مجتبى ال سالم الهدف الثالث والعشرين لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا 28-23 .

مصر تتخطى قطر والسويد تهزم البحرين

وضمن مباريات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا تفوق منتخب مصر في مستهل مشواره البطولة على نظيره قطر بنتيجة 22-20، وخسر المنتخب البحريني مواجهته أمام السويد 33-16 في بداية المشوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة ، وكسبت تشيلي نظيرتها روسيا البيضاء بنتيجة 32-28 وتغلبت بطلة أوربا ألمانيا على المجر 27-23 ضمن لقاءات المجموعة الثالثة ، وضمن مواجهات المجموعة الأولى حققت فرنسا ثاني انتصار لها بعد تغلبها على اليابان 31-19 وبذلك خسر ممثلو قارة آسيا؛ حيث لم ينجح أي منتخب من تحقيق أي انتصار حتى الآن .

“نجم اليد السعودية” يدعم الأخضر في مونديال فرنسا

يتواجد نجم كرة اليد السعودية، اللاعب الدولي السابق، أحمد حبيب، مع المنتخب السعودي، وذلك من أجل دعم ومؤازرة الأخضر في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تقام بفرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري.

وحضر حبيب، منذ أول يوم في التدريبات قبل بدء البطولة، في مدينة روان الفرنسية، ويتواجد بالقرب من تدريبات اللاعبين يوميا، من أجل مؤازرة نجله، لاعب المنتخب علي الحبيب الذي تم استبعاده من قائمة اللقاء من قبل مدرب المنتخب، الكرواتي نيناد.