قبضة الأخضر تواجه إيران لخطف بطاقة المونديال

صلالة – البلاد

يلتقي منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد، مع نظيره المنتخب الإيراني اليوم (الأحد) عند تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات الرئيسي للبطولة الآسيوية السادسة عشر المقامة منافساتها في مدينة صلالة بسلطنة عمان،

ويخوض شباب أخضر اليد اللقاء، وفي رصيدهم نقطتان يحتلون بها المركز الثالث لمنتخبات المجموعة، ويبحث شباب الأخضر عن تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ثم المنافسة على أحد البطاقات الثلاث المؤهلة للعب في بطولة كأس العالم عام ٢٠١٩م بإسبانيا،

يذكر أنه في حال تعادل منتخبين في النقاط فسيتم اللجوء لنتيجة المواجهة المباشرة بينهما، وفي حال تعادل أكثر من منتخبين في النقاط فسيتم اللجوء لفارق الأهداف للمواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة في النقاط.وكان الأخضر قد خسر من منتخب اليابان بنتيجة 23-26 في المباراة التي جمعتهما أمس،

وفي لقاء آخر ضمن نفس المجموعة، تعادل المنتخبان الإيراني والقطري بنتيجة 26-26، ليتصدر بذلك منتخب اليابان فرق المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتبعه المنتخب الإيراني برصيد نقطتين، ويمتلك المنتخب السعودي نفس الرصيد في المركز الثالث، فيما يقع قطر في مؤخرة منتخبات المجموعة برصيد نقطة وحيدة.