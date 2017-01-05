قبضة الأخضر تواجه مونتينجرو ودياً قبل المونديال الفرنسي

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الرياض- البلاد

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مباراته الودية الثالثة مساء اليوم أمام منتخب مونتينغرو ( الجبل الأسود ) في أقوى المواجهات الودية في المعسكر الخارجي المقام في صربيا ،

ويخوض خلالها لاعبو المنتخب تدريبات صباحية ومسائية قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم في فرنسا، ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة التي تلعب مبارياتها في مدينة روان الفرنسية وتضم منتخبات السعودية – ألمانيا – تشيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – المجر.

من جانبه أوضح محمد القرشي مدير المنتخب الوطني الأول لكرة اليد أن المنتخب على أعتاب الجاهزية للمنافسة في مونديال فرنسا 2017م،

وأضاف بقوله : الأخضر يسير إعداده بشكل جيد ونحظى بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي؛ حيث يتابعنا يومياً ويطمئن على إعداد الأخضر.

وبين القرشي أن المباريات الودية التي بقيت للمنتخب قبل المونديال هي 3 مواجهات؛ الأولى اليوم أمام الجبل الأسود، ثم البحرين، ثم البوسنة قبل التوجه في 10 يناير إلى فرنسا .