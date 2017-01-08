قبضة اليد في اختبار صعب أمام البوسنة استعدادا للمونديال

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الرياض- البلاد

قضى لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد يوماً ترفيهيا مساء أمس في العاصمة الصربية بلجراد، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طيلة أيام المعسكر الماضية، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي في المعسكر الخارجي استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا الذي ينطلق الأربعاء المقبل .

وسيخوض المنتخب الأول لكرة اليد مساء اليوم الأحد مباراة ودية قوية أمام منتخب البوسنة – الذي يعد من أفضل المنتخبات الأوربية- ويتوقع أن يشرك مدرب الأخضر نيناد التشكيلة الأساسية للوقوف عليها قبل دخول المونديال؛ حين يلاقي المنتخب الكراوتي الجمعة المقبلة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة التي تلعب في مدينة روان الفرنسية، وتضم منتخبات ( السعودية – ألمانيا – تشيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – المجر) .

من جانبه أوضح لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد مجتبى آل سالم أن المعسكر متكامل من كافة النواحي، وجميع اللاعبين يعتبرون أسرة واحدة بالتعاون فيما بينهم، مؤكداً أن الأجواء المثالية ستدفعهم لتقديم كل ما لديهم من إمكانيات في التظاهرة العالمية المنتظرة في فرنسا بعد عدة أيام بالمشاركة التاريخية الثامنة لأخضر اليد في كأس العالم .