قبل نهائي سمو ولي العهد.. مدرج الشمس يلفح الإدارة واللاعبين

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الرياض- البلاد

قبل أيام على النهائي المنتظر بين النصر والاتحاد على كأس سمو ولي العهد، شنت جماهير نادي النصر هجوماً حاداً على لاعبي فريقها، ومجلس إدارته بعد التعادل سلبياً مع فريق الفيصلي في الجولة 20 من دوري جميل.

وعبرت الجماهير النصراوية عن حزنها لفقدان نقطتين ثمينتين، قد يكلفان العالمي الكثير في مشوار صراعه نحو استعادة لقب الدوري المفقود، خاصة أن هناك لقاءً هاما سيجمع بين الهلال والاتحاد، وبالطبع فإنه نتيجته تصب في غير صالح فريق الشمس. وطالبت جماهير الشمس مجلس الإدارة بتصحيح الأوضاع، والعمل على تلافي السلبيات قبل مباراة نهائي الكأس؛ حتى لا يخرج النصر من الموسم خالي الوفاض.

من جانبهم عبر عدد من أعضاء شرف النصر عن حزنهم الشديد للحالة التي ظهر عليها الفريق، وقدموا اعتذارهم للجماهير الغفيرة التي احتشدت في المدرجات لمؤازرة النصر. وقال الشرفي النصراوي عبد الله العجلان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: للأسف مستوى سيئ، ونتيجة مفاجئة لا تليق بفريق يبحث عن البطولة !! الشكر والاعتذار لجماهير النصر.