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قبول 1750 متدرباً في «تقني جدة»

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو الحجة / 1439 هـ      28 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الكلية التقنية بجدة عن قبول 1750 متدرباً في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس نظامي الفترة الصباحية والبرنامج التطبيقي المسائي في تخصصات الإدارة المكتبية، والتسويق، والمحاسبة والقوى الكهربائية، والتقنية المدنية، والتقنية المعمارية

إضافة إلى الانتاج والتبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات، والسفر والسياحة والفندقة.

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن الكلية أنهت استعداداتها كافة لبدء التدريب

مشيراً إلى أن الكلية شهدت هذا العام توسعاً في القبول وسيستمر التوسع للفصل التدريبي الثاني القادم والأعوام القادمة

لافتاً إلى أن الكلية ستُنفذ بدءاً من الأحد القادم وحتى الثلاثاء أياماً تعريفية للمستجدين بأنظمة الكلية

ومكوناتها وخدماتها وكيفية الاستفادة منها خلال مسيرتهم التدريبية.

ibrahim

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