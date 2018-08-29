قبول 1750 متدربا في الكلية التقنية جدة

جدة – عبدالهادي المالكي

أعلنت الكلية التقنية بجدة عن قبول 1750 متدرباً في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في نظامي الفترة الصباحية والبرنامج التطبيقي المسائي في تخصصات الإدارة المكتبية والتسويق والمحاسبة والقوى الكهربائية والتقنية المدنية والتقنية المعمارية والانتاج والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات والسفر والسياحة والفندقة .

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن الكلية قد أنهت كافة استعداداتها لبدء التدريب الاحد القادم حيث اكتملت مكونات العملية التدريبية من إعدادات في البيئة التدريبية والمدربين ، وقال بأن الكلية قد شهدت هذا العام توسعاً في القبول وسيستمر هذا التوسع خلال الأعوام الفصل التدريبي الثاني القادم وفي الأعوام القادمة حيث ان جميع الامكانات من موارد بشرية مؤهلة ومباني وورش ومعامل وقاعات تدريب متاحة حالياً في مقر الكلية ، وبيّن السريعي بأن الاسبوع القادم سيشهد تنفيذ أياماً تعريفية للمستجدين لتعريفهم بأنظمة الكلية ومكوناتها وخدماتها وكيفية الاستفادة منها خلال مسيرتهم التدريبية كما سيتم تعريفهم أيضاً بحسابات الكلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تقدم لهم الخدمات والردود التفاعلية لتقليل الجهد والحفاظ على إقامتهم وتسخيرها في التحصيل المعرفي والعلمي وذلك ايّام الأحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع القادم حيث خصص يوم الأحد ١٢/٢٢ للأقسام العلمية وهي قسم التقنية الكهربائية وقسم تقنية السيارات وقسم التقنية الميكانيكية ( الانتاج – التبريد والتكييف) وقسم التقنية المدنية والمعمارية بقاعة الملك عبدالعزيز بمبنى ( B ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا وكذلك يوم الاثنين ١٢/٢٣ايضا فقد سوف يستكمل به أيضاً الاقسام العلمية في مركز النشاط ثم في الأقسام من الساعة الثامنة صباحا ، اما يوم الاثنين ١٢/٢٣ فقد تم تخصيصه للأقسام الأدبية وهي قسم التقنية الإدارية ( ادارة مكتبية – محاسبة – تسويق) وقسم السياحة والفندقة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، ويوم الثلاثاء ١٢/٢٤ ايضا خصص للأقسام الأدبية بمركز النشاط ثم الأقسام من الساعة الثامنة صباحا.

واضاف السريعي بأن الكلية ستواصل دورها في دعم وصقل المهارات الإبداعية واكتشاف المواهب لدى ابناءنا المتدربين في مختلف المجالات وتوجيههم باستثمارها الاستثمار الأمثل من خلال مركز الموهبة والابداع ومركز النشاط وكذلك من خلال فريق عمل متخصص.