قتلى بمعركة داخل (دار مسنين) في تكساس

تكساس ــ وكالات

قالت سلطات ولاية تكساس الأميركية أن 5 أشخاص قتلوا في أعقاب تبادل لإطلاق النار في دار لرعاية المسنين في ضاحية كوربوس كريستي. وقال عمدة مدينة روبتاون، هيرمان رودريغيز، في تدوينة صفحته على موقع “تويتر” إن 3 أشخاص قتلوا بعد إطلاق النار في دار ريتاما مانور لرعاية المسنين. وعثر على جثة رجلين آخرين في منزل من جراء إطلاق النار.

وأشار رودريغيز إلى أن المسؤولين هرعوا إلى دار رعاية المسنين حوالي الساعة 7 مساء الجمعة وعثروا على جثة رجلين وسيدة. وأضاف أن مكالمة هاتفية من أفراد العائلة دفعت الشرطة لزيارة مقر إقامة أحد ضحايا دار الرعاية، حيث عثر على رجلين آخرين قتلى. وكان مطلق النار بين القتلى. وقال رودريغيز إن السلطات تعتقد إن عمليتي إطلاق النار مرتبطين ولكنه لم يحدد هوية الضحايا أو يذكر دافعا محتملا للهجوم.