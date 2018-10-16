قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره في المغرب

لقي 10 أشخاص مصرعهم في المغرب، صباح الثلاثاء، فيما جُرح العشرات، من جراء خروج قطار عن مساره قرب العاصمة الرباط، غربي البلاد، وفق ما نقلت رويترز.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية عددا من صور الحادث وقال سكان قريبون من منطقة بوقنادل، غربي البلاد، إنهم سمعوا صافرات سيارات الإسعاف خلال الصباح أثناء نقل الجرحى.

ولم يصدر المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية الذي يشرف على حركة القطارات بيانا رسميا بعد بشأن الحادث.

ويسجل المغرب معدلا مرتفعا من حوادث السير على الطرق ويتجاوز عدد الضحايا ثلاثة آلاف قتيل كل سنة، لكن حوادث القطارات نادرة الحدوث.

وذكر موقع هسبريس المغربي، أن القطار انطلق صباحا من الرباط ثم زاغت عدة عربات منه عن السكة الحديدة في منطقة بوقنادل المجاورة بعد قطع مسافة قصيرة.