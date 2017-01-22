قتلى وجرحى في تفجير بسوق في باكستان

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باراشينار- وكالات

قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من أربعين أمس السبت بانفجار قنبلة في سوق بالمنطقة القبلية شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون إن الاعتداء وقع في سوق للخضار في باراشينار كبرى مدن إقليم كرام القبلي بالقرب من الحدود مع أفغانستان، ورجحوا إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتتعرض مناطق متفرقة من باكستان لهجمات إرهابية مماثلة وعمليات انتحارية باستمرار تتبنى أغلبها حركة طالبان باكستان المسؤولية عن تنفيذها.

وصرح إكرام الله خان المسؤول في إدارة باراشينار لوكالة فرانس برس أن الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار.

وقال نور الله خان المسؤول في مستشفى باراشينار إن أربعين جريحا و11 جثة نقلوا الى هذا المركز الطبي.

وأعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل جنودا الى الموقع، وأضاف في بيان مقتضب أن “مروحيات الجيش تقوم بنقل المصابين”.