قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية في جبهة شداء ‏بصعدة

لقي العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية ‏الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم إثر عملية ‏هجوم نوعية نفذتها ‏مجموعة خاصة في الجيش الوطني اليمني، استهدفت ‏مواقعهم بمديرية ‏شداء غرب محافظة ‏صعده.‏

وقال العميد محمد عبدالله العجابي، قائد اللواء الثالث ‏عاصفة، إن مجموعة خاصة تابعة للواء ‏نفذت ‏عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع المليشيا ‏بالقرب من جبل تويلق بجبهة شداء

وأوضح في تصريح نقله موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية – أن ‏العملية أسفرت عن ‏مقتل جميع عناصر المليشيا المتواجدين في ‏المواقع، وتمكنت قوات ‏الجيش من استعادة كميات ‏كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.‏