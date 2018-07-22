دولية

قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية في جبهة شداء ‏بصعدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / ذو القعدة / 1439 هـ      22 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية ‏الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم إثر عملية ‏هجوم نوعية نفذتها ‏مجموعة خاصة في الجيش الوطني اليمني، استهدفت ‏مواقعهم بمديرية ‏شداء غرب محافظة ‏صعده.‏

وقال العميد محمد عبدالله العجابي، قائد اللواء الثالث ‏عاصفة، إن مجموعة خاصة تابعة للواء ‏نفذت ‏عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع المليشيا ‏بالقرب من جبل تويلق بجبهة شداء

وأوضح في تصريح نقله موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية – أن ‏العملية أسفرت عن ‏مقتل جميع عناصر المليشيا المتواجدين في ‏المواقع، وتمكنت قوات ‏الجيش من استعادة كميات ‏كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.‏

ibrahim

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