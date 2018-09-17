قتلى وجرحى من (داعش) في تفجير ديالى العراقية

بغداد ــ رويترز

أعلن مصدر أمني عراقي، مقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بانفجار سيارة كانت تقلهم شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر، طبقا لوسائل إعلام عراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة كان يستقلها عدد من عناصر داعش لدى مرورها في البوطرميش شمال شرقي ديالى.

في ديالي أيضا، قتل عنصرا من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي وأصيب آخرون في انفجار بمديرية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأوضح مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في دورية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي خرجوا لمداهمة البساتين في قرية الإصلاح بجلولاء ما أسفر عن القتلي والجرحي، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وتشهد بعض مناطق ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها يستهدف الدوريات الامنية.