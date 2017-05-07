قتل الإرهاب بسلاح ( التعاون الإسلامي)

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جدة – عبد الهادي المالكي

تناقش الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية غدا ولمدة أربعة أيام، بمقرها الرئيسي في جدة ، الحقوق المدنية ، والسياسية، والاقتصادية ،والاجتماعية ،والثقافية في الدول الأعضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير.

كما ستنعقد الاجتماعات المعتادة لمجموعات العمل الأربع بشأن فلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، لمناقشة التقارير والدراسات التي أعدها أعضاء الهيئة واعتمادها.

وتعقد الهيئة نقاشا حول الحالة الراهنة والخطر المتزايد للإرهاب الذي تواجهه أغلب دول منظمة التعاون الإسلامي، تم اختيار موضوع هذه الدورة تحت عنوان: “حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب” وذلك بعد غد الثلاثاء ، حيث سيفتتح رئيس الهيئة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي النقاش وسيحضره خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلا عن ممثلين عن الدول الأعضاء والمراقبين بالمنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشارك في الدورة جميع الدول الأعضاء والمراقبين في منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمنظمة وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال المناقشة، سيسعى الخبراء والمشاركون إلى تحليل تدابير مكافحة الإرهاب التي تمارس في دول منظمة التعاون الإسلامي وعلى المستوى الدولي في ضوء قواعد ومعايير حقوق الإنسان، بهدف تبادل الممارسات الجيدة واقتراح سبل المضي قدما لضمان حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.