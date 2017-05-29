قتيل بسلاح ناري وضبط القاتل

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تبــوك ــ سعـــــد الشهــــــراني

شهدت تبوك مقتل مواطن على يد آخر في حي أبو سبعة جنوب مدينة تبوك إثر خلاف بينهما في مضاربة جماعية انتهت بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش ليفارق بعدها الحياة قبل نقله إلى المستشفى.

وفي تفاصيل أولية قال مصدر أمني مسئول لـ ( البلاد ) أن الجهات الأمنية باشرت الموقع على الفور بأغلب قياداتها الأمنية وفي مقدمتها مدير شرطة المنطقة اللواء محمد صعب التميمي الذي كان متواجدا في مسرح الجريمة ويشرف ميدانيا على الخطة الأمنية التي نفذت لإلقاء القبض علي الجاني في وقت قياسي من حدوث الجريمة بعد الوصول إلى منزله وإقناعه بالخروج من منزله وتسليم نفسه وتم ذلك دون أدنى مقاومة من الجاني .