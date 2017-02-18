قدمت لقاحات لـ 102 طفلا .. العيادات السعودية تعالج 1946 حالة مرضية في الزعتري

شارك عبر واتساب

عمان – واس

قدمت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ومن خلال العيادات التخصصية التابعة لها في مخيم الزعتري الخدمات الطبية العلاجية في التخصصات الطبية كافة، لعدد 1946 حالة مرضية من الاشقاء السوريين خلال الأسبوع 215 .ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع عدد 619 حالة في عيادة الاطفال ممن يعانون من الامراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 41 مراجعا ، والنسائية 149 مراجعا، فيما تلقى 199 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 43 حالة ، والعظام 114 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 148 حالة قدم لها العلاج المناسب .وبلغ مراجعي عيادة الاذنية 161 حالة ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 49 طفلا قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” واجرى قسم المختبر 75 تحليلاً مخبرياً .

وأضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات التخصصية السعودية ومن خلال 13 عيادة طبية متخصصة تقوم بتقديم الخدمات الطبية الشاملة طيلة أيام الاسبوع وبشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري مضيفاً ان العيادات تتمتع بسمعة طيبة في أوساط المخيم من قبل المنظمات العاملة و الأشقاء اللاجئين السوريين .

من جانبه أفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات السعودية تطور ومنذ انطلاقتها نوعية الخدمات الإنسانية المقدمة للأشقاء السوريين بشكل عام مع الاهتمام الكبير في تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم في بيئة اللجوء و خاصة في المخيمات التي عادة ما تقل فيها مثل هذه الخدمات والحاجة الماسة لها،

مؤكداً الرعاية المتواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لجميع المتضررين في أنحاء العالم ومن ضمنها القضية السورية، التي تعد من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم سائلاً الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء .كما قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لعدد 102 طفلاً من ابناء الاشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 214 ضمن برنامجها الطبي (شقيقي صحتك تهمني) الذي يقدم المطاعيم واللقاحات للأطفال من أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين بهدف مكافحة الامراض السارية والمعدية .

وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني ان العيادات التخصصية السعودية تقوم على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري ضمن مجموعة من البرامج الطبية المتكاملة التي تهدف لحماية الشقيق السوري من الامراض المعدية والسارية من خلال صرف الادوية والعقاقير الطبية وتقديم الارشاد الصحي الامثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها ، ويعد برنامج “شقيقي صحتك تهمني” احد هذه البرامج التي تقدمها الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية .

من جانبه اوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن العمل ولله الحمد يسير بشكل جيد وبتطوير مستمر للاعمال الاغاثية التي تقدمها مملكة الانسانية لاشقائنا اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار والداخل السوري لينعم الاشقاء السوريين بالحياة الكريمة في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها .

واكد السمحان ان الحملة السعودية تولي اهتماماً كبيراً للجانب الطبي من ناحية ولكافة المحاور الاغاثية المتعدده من ناحية أخرى وذلك إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي خير الجزاء.