قديورة يكمل عقد المنتخب الجزائري

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الجزائر – وكالات

اكتملت صفوف المنتخب الجزائري، بانضمام عدلان قديورة، لاعب واتفورد، أمس الخميس، إلى معسكر الفريق، الذي يقام بالعاصمة الجزائر، استعدادًا للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها الجابون هذا الشهر. وتلعب الجزائر في المجموعة الثانية، ببطولة أفريقيا، التي تنطلق 14 يناير حتى 5 فبراير رفقة منتخبات تونس، والسنغال، وزيمبابوي. جاء تأخر قديورة؛ بسبب ارتباطاته مع واتفورد، وتزامن انضمامه للفريق مع مغادرة رياض محرز، نجم ليستر سيتي، رفقة رئيس الاتحاد محمد روراوة، إلى أبوجا لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي للعبة.

وسيعود محرز، مباشرة بعد نهاية الحفل للانضمام إلى معسكر ” الخضر” مجددًا. وبات في حكم المؤكد أن محرز، سيغيب عن المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده بضيفه منتخب موريتانيا، غدا السبت على ملعب “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية. يذكر أن 18 لاعبًا، شاركوا في المران الجماع، في حين تدرب 3 آخرين في صالة تقوية العضلات، بينما تدرب محرز على انفراد قبل سفره إلى أبوجا.