دولية

قذائف حوثية تودي بحياة امرأة وتصيب عددا من النازحين في «بني جابر»

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / محرم / 1440 هـ       5 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
في جريمة إنسانية بشعة فجع اليوم سكان مخيم بني جابر في مديرية الخوخه بالحديدة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بسقوط ثلاث قذائف حوثية عشوائية قتلت امرأة وأصابت عددا كبيرا من النازحين الذين يقطنون المخيم اصابات خطرة في حين لا يزال المركز يتابع التطورات مع السلطة المحلية اليمنية.

وندد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان له, بهذه الجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي التي تطلقها المليشيات الإرهابية الحوثية.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة ومنظماتها للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان وتكررت هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها وإعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.

كما دعا المركز الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله الفساد.

ibrahim

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