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قرصنة بيانات مستخدمي «كريم»

كتبه albilad_adminaccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ رويترز

أعلنت شركة تسير المركبات عبر الهواتف الذكية في الشرق الأوسط “كريم” تعرضها للاختراق والقرصنة. ورغم عدم تعرض معلومات البطاقات الائتمانية للقرصنة، تقول كريم: إن القراصنة الإلكترونيين استطاعوا الوصول إلى أسماء عملاء وعناوين حساباتهم الإلكترونية، وأرقام هواتفهم وبيانات رحلاتهم. ووجهت الشركة رسالة للعملاء والكباتن لتغيير كلمات المرور الخاصة بهم، واستخدام كلمات مرور قوية، بالرغم من حديثها عن عدم اكتشاف اي سرقة للبيانات خلال الفترة الماضية.

وأكدت كريم بأنه لا يوجد اي دليل على تعرض بيانات البطاقات الائتمانية للضرر؛ حيث تحتفظ الشركة ببيانات بطاقات الائتمان على سيرفر خارجي محمي من شركة مُختصة.

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