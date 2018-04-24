قرصنة بيانات مستخدمي «كريم»

جدة ــ رويترز

أعلنت شركة تسير المركبات عبر الهواتف الذكية في الشرق الأوسط “كريم” تعرضها للاختراق والقرصنة. ورغم عدم تعرض معلومات البطاقات الائتمانية للقرصنة، تقول كريم: إن القراصنة الإلكترونيين استطاعوا الوصول إلى أسماء عملاء وعناوين حساباتهم الإلكترونية، وأرقام هواتفهم وبيانات رحلاتهم. ووجهت الشركة رسالة للعملاء والكباتن لتغيير كلمات المرور الخاصة بهم، واستخدام كلمات مرور قوية، بالرغم من حديثها عن عدم اكتشاف اي سرقة للبيانات خلال الفترة الماضية.

وأكدت كريم بأنه لا يوجد اي دليل على تعرض بيانات البطاقات الائتمانية للضرر؛ حيث تحتفظ الشركة ببيانات بطاقات الائتمان على سيرفر خارجي محمي من شركة مُختصة.