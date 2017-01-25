قرعة تصفيات كأس آسيا 2019 .. مواجهة عربية بين سلطنة عمان وفلسطين في الدور النهائي

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أبو ظبي – وكالات

أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 في كرة القدم، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، عن مواجهة عربية بين سلطنة عمان، وفلسطين في المجموعة الرابعة .أما المنتخبات العربية الأخرى (الأردن، لبنان، البحرين)، فأوقعتها القرعة التي أقيمت أمس في أبوظبي ، في مجموعات متوازنة نسبيا .

وشاركت في قرعة الدور النهائي من التصفيات الذي ينطلق في 28 مارس 2017، 24 منتخبا، وزعت على 6 مجموعات، من 4 منتخبات ، ويقام الدور النهائي بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للانضمام لـ 12 منتخبا سبق لها التأهل .

وضمت المجموعة الأولى: قرغيزستان والهند وبورما وماكاو، والثانية: كوريا الشمالية وهونغ كونغ ولبنان وماليزيا، والثالثة: الأردن وفيتنام وأفغانستان وكمبوديا، والرابعة: سلطنة عمان وفلسطين والمالديف وبوتان، والخامسة: البحرين وتركمنستان والصين تايبيه وسنغافورة، والسادسة: الفلبين وطاجيكستان واليمن ونيبال .

وسينضم المتأهلون إلى 12 منتخبا سبق لها التأهل هي: أستراليا (حاملة اللقب)، السعودية ، قطر ، اليابان ، الصين ، كوريا الجنوبية ، العراق ، سوريا ، إيران ، تايلاند، أوزبكستان، والإمارات المضيفة .

وحدد الاتحاد الآسيوي موعد كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير، والأول من فبراير ، وستقام البطولة في مدن أبوظبي ودبي والشارقة والعين، على أن تقام مباراتي الافتتاح والنهائي على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية.