قرقاش : أمن المنطقة واستقرارها يعتمدان على السعودية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش ، الجمعة، أن أمن المنطقة واستقرارها يعتمد على السعودية، وشدد على أهمية الوقوف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أن مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك”.

وأضاف في تغريدة أخرى “من منظورنا يعتمد أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين استهداف الرياض ودورها”.