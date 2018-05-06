قرقاش: الخطاب السعودي يعمق الاعتدال

جدة ــ وكالات

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية عادل الجبير أمام مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في دكا، حيث يؤكد على الدور العربي الذي يحمل في طياته تعميقاً للاعتدال والتوازن الإقليمي.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “استمعنا إلى كلمة معالي الأخ عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بدكا، أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي، ودور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات، وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي”.

كما أشار إلى أن موضوع الروهينغا برز خلال اللقاء كقضية إسلامية وإنسانية بامتياز، لافتاً إلى أن التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم، وتضمن حلّ مأساتهم.