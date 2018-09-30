قرقاش : النصيحة لن تنفع قطر لتصميمها على استراتيجية يائسة

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، إن “النصيحة لن تنفع” قطر، “لأنها مصممة على استراتيجية يائسة”، مؤكدا أن أزمتها “اختفت كليا من اهتمامات المجتمع الدولي”.

وكتب قرقاش في حسابه على موقع “تويتر” ، اليوم الأحد : «أزمة قطر اختفت كليا من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر»، وأضاف: «سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على إستراتيجية يائسة».