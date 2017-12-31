قرقاش : النموذج الإقليمى الطائفى يتصدع .. و 2018 عام التضامن العربى

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية د. أنور قرقاش، إن أهم دروس ٢٠١٧ هى مواجهة الأزمات لا التصالح معها

موضحاً فى تغريدة له على تويتر أن “إدارة التحديات، صغيرة أم كبيرة، يؤجلها ويعقدها ولا يحلها، الطريق مازال طويلا أمام الخيار العربي لتحقيق أهداف الإستقرار والتنمية ولكن المؤشرات مشجعة، وعلينا أن نثابر”.

وأضاف “أمام نظام دولي متقلب وقيادة كونية متذبذة وتغّول إقليمي غير مسبوق يبدو الخيار العربي واعدا، لتكن السنة القادمة سنة التضامن والتواصل العربي، لنبني هذه الجسور ونحن نرى تصدع الرهانات الإقليمية أمامنا.

وتابع : راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نجده يتصدّع أمامنا والبعض الآخر على ظاهرة صوتية متلونة، آن الأوان أن يكون الرهان عربي وأسسه السيادة والإستقرار والتنمية.