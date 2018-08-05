دولية

قرقاش: بيان «الاتحاد الأوروبي» عن الحديدة أحادي وغير منصف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / ذو القعدة / 1439 هـ       5 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم الأحد أن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة.

وأشار قرقاش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن البيان الأوروبي غاب عنه إدانة الميليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك بالحديدة.

وأضاف قرقاش :«في هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن إنقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الإنتهاكات الحوثية و شرعنتها».

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *