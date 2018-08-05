قرقاش: بيان «الاتحاد الأوروبي» عن الحديدة أحادي وغير منصف

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم الأحد أن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة.

وأشار قرقاش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن البيان الأوروبي غاب عنه إدانة الميليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك بالحديدة.

وأضاف قرقاش :«في هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن إنقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الإنتهاكات الحوثية و شرعنتها».