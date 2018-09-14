دولية

قرقاش : تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / محرم / 1440 هـ      14 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات؛ إن عمليات الحديدة باليمن تُحقِّق نجاحًا كبيرًا للتحالف العربي.

وأوضح قرقاش، في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح.. ومعنويات الحوثي في الحضيض.. والخسائر في صفوفه كبيرة جدًّا.. والطوق المحيط به يكتمل”.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: “غياب الميليشيات الحوثية عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارةً تلو الأخرى.. لا نزال على قناعة بأن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن”.

ibrahim

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