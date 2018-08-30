قرقاش : شتاء قطر المظلم سيطول بسبب سياستها المرتبكة

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن شتاء قطر المظلم سيطول وأن عودة الوعي ” القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح”.

وعلق الدكتور قرقاش، على مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” لسفير قطر في واشنطن، حيث قال في تغريدات على «توتير»: «مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة».

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «أما تكرار الادعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره».

وتابع: «التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن اليوم هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول».